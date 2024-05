Fonte : ilrestodelcarlino di 31 mag 2024

Il riconoscimento, istituito nel 1985 in memoria di Gianni Granzotto, presidente per vent’anni delle giurie dell’Estense, è conferito a chi si è particolarmente distinto per correttezza, impegno e professionalità nell’ambito dell’informazione.

Premio Estense il ‘Granzotto’ a Caprarica