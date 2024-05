Premi studio Bricolo Falsarella vince la ' Medaglia dell' architettura del vino'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (Adnkronos/Labitalia) - “Il broloa Cantina Gorgo” di Custoza (Verona), che ha previsto la realizzazione, il recupero e l'ampliamentoa Cantina Gorgo sulle colline moreniche di Custoza, ha vinto la prima edizione del prestigioso concorso 'Ladel', ideato dall'Ordine degli architetti di Treviso, in accordo con il Comune di Valdobbiadene (Treviso), e volto ad individuare “il miglior progetto di valorizzazione dei territori Docg, Doc, Igt sull'ambito nazionale”. Il concorso nazionale, dedicato a progetti di trasformazione, cura e valorizzazione del paesaggio e dei luoghi votati ale nato “con l'obiettivo di sviluppare una riflessione collettiva sul rapporto tra i luoghi dele le infrastrutture che contribuiscono a organizzare e definire in modo sostenibile suoi paesaggi”, ha assegnato il riconoscimento più alto alloche, con lo stesso progetto dedicato alla Cantina Gorgo di Custoza, si è già aggiudicato altri prestigiosi riconoscimenti: vincitore delo In2023 dedicato ai migliori interventi realizzati nel Triveneto; menzione speciale alo Architetto Italiano 2022 del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; vincitore delo ArchitettiVerona 2021 per la migliore opera realizzata in provincia di Verona.