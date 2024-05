Premi di laurea in ricordo di Capulli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Anche per il 2024, l’Università di Camerino ha bandito un concorso per l’attribuzione di duedi 2.500 euro, per ricordare la figura professionale e umana di Maria Grazia(nella foto), giornalista del Tg2 originaria di Camerino prematuramente scomparsa qualche anno fa. Isono destinati alle migliori tesi, elaborati scientifici, prodotti di ricerca, pubblicazioni su riviste scientifiche e brevetti, presentati date eti, dottoresse e dottori di ricerca Unicam che abbiano conseguito il titolo negli ultimi due anni, dottorande e dottorandi e assegnisti e assegniste di ricerca Unicam. È previsto uno per elaborati in ambito sanitario, diagnostico e terapeutico e dell’health care ed uno per elaborati in ambito culturale, comunicativo, sociale e organizzativo, con focus su corretta alimentazione e salute, benessere psicofisico delle persone, sanita digitale, corretta informazione e divulgazione scientifica.