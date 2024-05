Prandelli | Inter scudetto stra vinto Negli ultimi anni lavoro straordinario!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024) Cesareelogia l’per l’ultima stagione, che le ha regalato lo, ma non solo. L’ex allenatore di Serie A, anche nerazzurro, sottolinea un fattore importante per ogni club. COMPLETEZZA – Cesare, ospite della trasmissione radiofonica di TMW Radio, ha fatto un bilancio della stagione di Serie A. Ovviamente il focus è anche sull’, vincitrice delloed ex squadra da lui allenata in passato: «Il campionato è statomeritatamente dall’. Non ho niente da dire su questo. È una squadra solida, che ha lavorato in questiin manieraordinari. Ha messo giocatori di personalità in diversi ruoli in rosa. Quindi per me l’è una squadra davvero completa. La lotta Champions League è stata bella, entusiasmante.