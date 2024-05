Pozzuoli | Non uscire o ti ammazzo! Carabinieri arrestano stalker

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024): Uomo minaccia l’ex fidanzata: “Questa sera nono ti”, Il’uomo per atti perseguitori e danneggiamento E’ da poco passata la mezzanotte e idella sezione radiomobile della compagnia diintervengono all’esterno della stazionedi Monteruscello. Una donna – ha 36 anni – è terrorizzata e ha chiesto aiuto ai. L’ex fidanzato non accettava la fine della relazione durata 15 anni e più volte era tornato alla carica. Questa notte l’ultimo, eclatante, episodio. Lui è di 10 anni più grande di lei e l’aveva avvisata. “Questa sera non permetterti dialtrimenti ti!”. Lei, tristemente abituata alle sue minacce, non aveva chiesto aiuto a nessuno; sbagliando.