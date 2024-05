Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di venerdì 31 maggio 2024) È da poco passata la mezzanotte quando i carabinierisezione radiomobilecompagnia diintervengono all’esternostazione carabinieri di Monterusciello. Una donna di 36 anni, terrorizzata, chiede aiuto ai carabinieri., non: “Se, ti”.Il suo ex fidanzato, che nonva laL'articolo, non: “Se, ti”.Teleclubitalia. .