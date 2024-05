Fonte : quotidiano di 31 mag 2024

I prodotti lavabili e riutilizzabili, come gli slip da ciclo, sono più diffusi tra le persone che hanno un ciclo oggi, rispetto a chi non lo ha più. Roma, 31 maggio 2024 – Si chiama ‘povertà mestruale’ e riguarda, anche in Italia, molte più donne di quanto immaginiamo: è l’impossibilità ad aver accesso ai prodotti mestruali, all’acqua, a spazi e strutture adeguati per gestire le mestruazioni.

Povertà mestruale in Italia una donna su 6 non può permettersi gli assorbenti