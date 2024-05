Povertà Giovanile in Italia | La Dura Realtà di Chi Ha Appena Quindici Anni

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma - Una ricerca di Save the Children, intitolata Domani (Im)possibili, getta luce su unaspietata: quasi uno su dieci degli adolescentini tra i 15 e i 16vive in condizioni di, con prospettive future oscure e un presente gravato dalla mancanza di risorse fondamentali. Secondo i dati raccolti, per molti di loro, anche l'idea di avere un semplice paio di scarpe nuove è un lontano miraggio. La ricerca rivela che oltre il 67% dei giovani in questa fascia d'età teme che il lavoro futuro non riuscirà a sollevarli dalle loro difficoltà economiche attuali. Tra coloro che vivono in, più di uno su quattro ha persino il timore di non riuscire a completare gli studi, un'idea che appare distante solo all'8,9% dei coetanei più fortunati.