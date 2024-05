Fonte : puntomagazine di 31 mag 2024

. Sarà consentito l’accesso ai soli residenti tramite l’istituzione del senso unico alternato. Benevento: lunedì 3 giugno dalle ore 08:00 sarà chiusa al traffico via Torretta per motivi di potatura degli alberi Benevento, 31 maggio 2024 – Con ordinanza dirigenziale è stata disposta per il giorno lunedì 3 giugno, dalle ore 08:00 fino a fine lavori, la chiusura di via Torretta con aggiunta del divieto di sosta e tabellina di rimozione coatta.

Potatura degli alberi lunedì chiusa al traffico via Torretta