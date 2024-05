Fonte : ilgiorno di 31 mag 2024

Quindi ci immaginiamo un rischio per la salute, soprattutto per i pensionati, in fila, sotto il sole, ad aspettare la pensione”. Ora, a sette mesi e mezzo di distanza dall’esplosione, gli attivisti intervengono ancora sulla questione.

Poste chiuse da 7 mesi a San Colombano il Comitato non si arrende | class action petizione e ora ricorso