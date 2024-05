Porta Sud prende forma | volumetrie dimezzate e 30 milioni di opere pubbliche

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 31 maggio 2024) Bergamo.e almeno 30di euro didonate alla città. Oltre alla possibilità di una permuta, tra Comune e Provincia, avvallata da perizia stimativa per un valore di circa 8di euro, tra aree di proprietà. Per la precisione lo scambio riguarda due scuole, usate da sempre dalla Provincia di Bergamo, ma ancora di proprietà comunale quali il Secco Suardo, l’istituto magistrale che affaccia su via Mai, e il liceo artistico Manzù di via Tasso da una parte, e dall’altra dalle aree di proprietà dell’ente provinciale che insistono a ridosso dello scalo ferroviario, ovvero quella di parcheggio dei bus Arriva e l’area che si trova di fronte all’istituto Esperia in passato destinata alla sua nuova sede.