Porta Sud la Provincia esce di scena | nel nuovo piano volumetrie dimezzate

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’ACCORDO. Via Tasso cede al Comune due aree in via Bono e in via Gavazzeni, in cambio ottiene le sedi delle scuole «Manzù» e «Secco Suardo». Gori: «Così iter più semplice». Tagliati altri 20mila metri quadri di superficie edificabile.