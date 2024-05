Polizia locale la sede torna in via Colombo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ladelladi Tolentino viene ri-trasferita: tornerà in via. Perché l’attualein centro storico (Galleria Europa) non è idonea. A dare l’annuncio, al Consiglio comunale di ieri, è stato il sindaco Mauro Sclavi, in risposta alle interrogazioni dei consiglieri di minoranza Silvia Luconi di Fd’I e Massimo D’Este di Civico22. "Ma ci stiamo adoperando per far sì che restino pattuglie appiedate in centro", ha precisato. A inizio seduta sono volati gli stracci, in particolare tra il presidente del Consiglio Alessandro Massi e la Luconi (il primo ha detto alla consigliera di "stare zitta" e lei ha chiesto parola per fatto personale, e i toni si sono accesi). Poi il sindaco ha anticipato che il 13 giugno l’amministrazione organizzerà un incontro pubblico aperto alla cittadinanza per spiegare dove gli alunni delle primarie e dell’infanzia svolgeranno l’attività didattica nell’anno 2024-25 e quali edifici ospiteranno i ragazzi nel periodo dei lavori che intesseranno via via le scuole.