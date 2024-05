Polizia di Stato il personale è poco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Grave carenza di organico nelladia Varese. A lanciare l’allarme è Anna Rita Abagnato, segretaria provinciale del Silp Cgil. "Con i trasferimenti previsti entro l’estate - spiega - in questura e nei commissariati arriveranno complessivamente solo 10 agenti in potenziamento a fronte dei 14 dipendenti già andati o che andranno in quiescenza nell’anno corrente. Nessuna nuova assegnazione è prevista per rafforzare laferroviaria, lastradale e ladi frontiera di Luino nonostante in ciascuno di questi due ultimi reparti siano previsti 2 pensionamenti". Per ladi frontiera aerea a Malpensa saranno 11 i pensionamenti. "Nonostante l’arrivo di 21 agenti resta in grave difficoltà - continua la segretaria - la riapertura del secondo terminal ha determinato un aumento massiccio del traffico di passeggeri con conseguente carico di lavoro in costante aumento".