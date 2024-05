Politiche abitative a Firenze | toni accesi e proposte contrastanti tra i candidati alle elezioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si alzano ie volano accuse quando si parla di. Sara Funaro e Cecilia Del Re non se le mandano a dire. Una replica l’altra. La risposta che rimbalza di bocca in bocca, con formule diverse, tra i dieciè una: "Stop alla vendita di immobili pubblici". A farsi portatrice primaria di questa istanza è Stefania Saccardi, candidata per Italia Viva: "Togliere dieci milioni al Padovani e darli all’edilizia popolare, e per gli studenti meno hotel e più student". La ricetta di Schmidt è invece un’altra: "Calmierare gli affitti, alzare gli stipendi e fornire più borse di studio. Proteggere sia i proprietari sia i lavoratori, e restaurare gli appartamenti non abitati". Tra un botta e risposta con il nome forte diDemocratica, che rimprovera di parlare come "se non fosse mai stata in maggioranza", Funaro fa il punto su quanto fatto: "La mia idea è quella di un grande piano per la casa, che dia risposta a 12mila persone nell’arco di cinque anni.