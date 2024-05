Polemiche sulla Decima Vannacci si difende | fu un reparto glorioso

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 31 maggio 2024) AGI - Quando il video, in mattinata, aveva iniziato a girare su WhatsApp e Telegram in molti avevano pensato a un falso creato con l'Intelligenza Artificiale. È dovuto intervenire lo staff per specificare che si tratta di un vero filmato elettorale. Protagonista il generale Roberto, candidato alle Europee con il Carroccio, che invita a fare una '' sul simbolo del partito e scrivere il suo cognomescheda. "E li travolgeremo tutti con una valanga di voti. A presto per cambiare questa Europa che non ci piace", conclude l'alto ufficiale. Il riferimento è allaflottiglia Mas, il corpo di incursori della marina da guerra italiana, guidato da Junio Valerio Borghese, che, dopo l'armistizio del 1943, operò in coordinamento con i reparti tedeschi.