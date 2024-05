Pognano incidente sul lavoro in azienda | ferito un operaio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024)(Bergamo), 31 maggio 2024 - Infortunio sulieri mattinata a: undi 58 anni è rimastodurante la movimentazione di un carroponte.che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Soccorso, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con trauma da schiacciamento al torace. Non sarebbe in pericolo di vita. L’sarebbe avvenuto attorno alle 6.30 nella ditta Isocell dispecializzata nella produzione di prefabbricati, lungo la via Francesca, in territorio di. Secondo quanto riportato nella nota da Ats pare che l’sia stato urtato da un “componente industriale” (non meglio specificato) durante la movimentazione di un carroponte.