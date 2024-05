Playoff Serie B Cremonese-Venezia senza reti Si decide tutto nel ritorno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Finisce zero a zero tranell’andata della finalediB, domenica ilal Penzo in cui i grigiorossi dovranno vincere per centrare la promozione. Il sostegno dello Zini è palpabile, così come la tensione che aleggia tra le due compagini in campo, entrambe in attesa dell’errore dell’avversario. Sul rettangolo verde Giovanni Stroppa schiera la migliore formazione a disposizione con in attacco Coda e Vazquez, coadiuvati da Castagnetti in posizione di trequartista. Ma èvano: il match termina ainviolate. Lasi conferma la migliore difesa diB, tuttavia è ila uscirne più forte, consapevole di avere due risultati per la gara di. Non importa se nel primo tempo la squadra di casa ingabbia gli ospiti con un pressing offensivo asfissiante, né che il bomber grigiorosso Massimo Coda sia andato vicino al’eurogol con un tiro dalla distanza che costringe Joronen alla grande parata.