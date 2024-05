Plastic-Puglia | domenica aperti parco faunistico giardini botanici e museo della civiltà contadina Monopoli

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 31 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da: Offrire a tutti un viaggio tra le meraviglie del mondo animale, vegetale enostra tradizione. È l’obiettivo che si pone la, aprendo al pubblico il, ie ilospitati all’interno del complesso industriale. L’appuntamento è per2 giugno, dalle ore 09.00 alle ore 17.00 in Viale Aldo Moro, 31 a. L’ingresso è gratuito. L’idea di organizzare l’evento è del Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci, fondatore e presidente sin dal 1967 del Gruppo industriale. L’imprenditore, oltre 50 anni fa, ha deciso di fondare un “Villaggio industriale” dove convivono attività produttiva e rispetto per la natura e per l’ambiente.