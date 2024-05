Pizzaiolo professionista Cerreto FdI presenta una proposta di legge

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024) Unadiper la qualifica di. Ad avanzarla Marco: Non un semplice piatto, ma testimonianza del potere di connettere le persone a livello globale L’on. Marcohato unadiper il riconoscimento della qualifica di. “Ogni giorno in Italia – sinella relazione – si sfornano 8 milioni di pizze, tra pizzerie e consegne a domicilio e dopo un triennio in chiaroscuro dovuto alla pandemia e al contesto legato alla ripartenza economica, i dati 2023 registrano la nascita di oltre 3.700 nuove attività con pizza, su più di 18.200 nuove attività di ristorazione (il 20% del totale).Con il termine «pizza» si intende notoriamente la pizza napoletana, per i motivi storici e culturali di ordine gastronomico che la legano alla civiltà partenopea, recepiti dalla normativa europea; infatti, le prime testimonianze relative all’esistenza della pizza si trovano già nei reperti ritrovati a Pompei ed Ercolano.