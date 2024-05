Più posti e nuove modalità per accedere ai corsi di secondo livello della Sant' Anna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Pisa, 31 maggio 2024 - Diciottodisponibiliper sei aree di concorso e 25di laurea magistrale: per l’anno accademico 2024/2025 la Scuola Superioreha rivisto per intero ledi accesso aiordinari di, offrendoopportunità per studentesse e studenti di merito che hanno conseguito o stanno per conseguire un titolo di studio valido per l’accesso aidi laurea magistrale, ovvero iordinari di. Il termine per la presentazione delle domande per l’ammissione aiordinari diè fissato alle 12.00 del 18 giugno 2024. I 18a concorso sono così ripartiti: 10per la Classe accademica di Scienze Sociali (4 per le aree di concorso di Scienze economiche e manageriali; 2 per Scienze dei dati; 4 per Scienze politiche); 8per la Classe Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate (4 per Scienze agrarie e biotecnologie vegetali; 4 per Ingegneria industriale e dell’informazione).