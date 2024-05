Piscine stagione al via La mappa delle aperture

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si torna in piscina in Valdichiana. Dopo le chiusure dell’era covid laoasi estive si ripopola. Parliamo dicomunali. La prima ad aprire le sue porte sarà quella di Castiglion Fiorentino, il prossimo 8 giugno, mentre la settimana successiva sarà la volta di quella di Foiano della Chiana, chiusa da ben due anni. A metà giugno sarà la volta anche del Crocodile di Marciano della Chiana, mentre per la piscina Monti Del Parterre di Cortona i nuovi gestori parlano di un’apertura nella prima settimana di luglio. Insomma: con le temperature che sono destinate a salire e toccare i 30 gradi c’è una bella notizia che negli ultimi anni non era stata così scontata. L’unica piscina rimasta in attività era praticamente stata quella di Castiglion Fiorentino, che condivideva il suo oligopolio con il Croco di Marciano della Chiana anche se l’anno scorso aprì le porte a luglio.