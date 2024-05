Pirelli i cinesi di Silk Road escono dall’azionariato e Tronchetti Provera compra

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 31 maggio 2024) La quota italiana all’interno del Grupposi rafforza dopo l’uscita di. La Camfin Alternative Assets ha acquistato il 2,2% del 9% del capitale collocato sul mercato con una procedura lampo dal fondo cinese, permettendo così a Camfin di fare salire la quota che fa capo a Marco& C. Spa al 22,78%. I soci italiani che fanno riferimento al vicepresidente diconsolidano in questo modo la loro presenza nel colosso degli pneumatici. L’acquisizione L’operazione, riferisce una nota, è stata realizzata “a completamento di quanto autorizzato dalla delibera del Cda di Camfin comunicata al mercato lo scorso 19 settembre 2023?. Tramite la delibera l’azienda di Marcoaveva annunciato l’intenzione di rafforzarsi nel capitale difino a un massimo del 5%, messa in atto in parte già a gennaio di quest’anno con l’acquisto di un altro 2,8% di azioni e completata con l’ultimo investimento, “rinsaldando così – si legge – il ruolo di Camfin e MTP Spa quali azionisti stabili e ribadendo la fiducia e l’impegno nel sostenere i progetti industriali di”.