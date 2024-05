Piqué indagato per corruzione | l’ex Barca al centro dello scandalo sulla Supercoppa di Spagna in Arabia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Gerardfinisce nei guai, e non ha nulla a che vedere con la King’s League. Dopo aver ampliato le indagini sull’accordo della federazione spagnola per portare lainSaudita con il format a 4 squadre – poi replicato anche dalla Serie A – il giudice spagnolo Delia Rodrigo ha incluso formalmente tra gli indagatigiocatore del Barcellona. L’indagine sta esaminando i sospetti die riciclaggio di denaro nell’ospitare la competizione inSaudita, operazione voluta e orchestrata dalpresidente federale Luis Rubiales (grande amico di Piquè, per altro). I reati ipotizzati sonoin affari, amministrazione sleale e riciclaggio di denaro. Il coinvolgimento di Kosmos: la società che ha finanziato la King’s League I documenti sequestrati durante i raid della poliziascorso marzo – che hanno portato all’arresto di Rubiales – hanno dimostrato che ulteriori 4 milioni di euro all’anno (oltre ai 24 concordati) dovevano essere pagati come commissione alla società di intrattenimento sportivo Kosmos presieduta da, la stessa che finanzia i vari torneo di calcio a 7 della King’s League.