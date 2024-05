Fonte : bubinoblog di 31 mag 2024

Pino Insegno da lunedì 3 giugno torna su Rai1 con la nuova edizione di “Reazione a Catena”, il game show simbolo dell’estate. Non c’è stata nessuna pressione politica nemmeno per Mercante in fiera”.

PINO INSEGNO | DOPO REAZIONE A CATENA MI PIACEREBBE UN VARIETÀ HO L’IDEA GIUSTA