Pil Cerreto FdI | dati Istat certificano crescita e politiche Meloni vincenti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 31 maggio 2024) Caserta. “Gli ultimidiffusi dall’registrano unadel Pil dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e dello 0,3% se confrontato con lo scorso trimestre. Ciò dimostra che la nostra Nazione si sta riprendendo sia in termini occupazionali che economici. Sonoche ci fanno ben sperare per i mesi a venire. L’obiettivo del Governoè quello di rafforzare laeconomica nazionale e stimolare ulteriormente l’aumento dell’occupazione stabile. Le premesse ci sono e leggendo idell’ci dicono che lemesse in campo dal Governosono misure strutturali efficaci, frutto di un lavoro che opera per la qualità della vita degli italiani e per ladel nostro Paese.” Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia on.