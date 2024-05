Piazza dei Miracoli in festa con le città gemellate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Pisa, 31 maggio 2024 - Una miriade di cappellini bianchi questa mattina ha invaso unadel Duomo già affollata dai molti turisti, in un clima die condivisione. L'iniziativa rientra nell'ambito dei tre giorni di eventi organizzati dal Comune per accogliere le delegazioni delle, invitate a Pisa in occasione dell'850° anniversario della posa della prima pietra del campanile con lo scopo di rafforzare i rapporti di cooperazione e rilanciare gli scambi culturali dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. All'evento di questa mattina hanno partecipato circa 500 alunni delle scuole secondarie di primo grado che hanno riempito lacon cappellini bianchi raffiguranti l'immagine della Torre. Erano presenti Iglesias, Hangzou (Cina), Angers (Francia), Unna (Germania) e Gerico (Palestina), oltre a Saint Tropez legata a Pisa non da un gemellaggio ma da una profonda amicizia per la venerazione comune di San Torpè.