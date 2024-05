Piano welfare mutui e servizi bancari agevolati | a chi spettano

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato ilper i lavoratori scolastici. Una misura che si amplia con idel settoreo: “In favore di oltre un milione e 200mila lavoratori. Un altro passo per riuscire a ridare centralità alla nostra scuola”.per lavoratori scolastici Ilè stato ampliato. Da oggi sono attive le agevolazioni volute dal governo di Giorgia Meloni, con differenti proposte da vari operatori:ipotecari per l’acquisto di un’abitazione; prestiti personali; cessioni del quinto; scoperto di conto connesso all’accredito dello stipendio; piani di accumulo del capitale; aperture conto corrente; investimenti. Un progetto destinato al successo, considerando l’appeal dellanciato in via sperimentale nel 2023.