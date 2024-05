Pete Docter direttore creativo della Pixar anticipa Alla ricerca di Nemo 3

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 31 maggio 2024)di3 Il presidente deiAnimation Studios, Jim Morris, ha dichiarato a Bloomberg che lo studio sta valutando la possibilità di realizzare nuovi sequel per i franchise didie Gli Incredibili, rimasti inattivi dopodi Dory del 2016 e Gli Incredibili 2 del 2018. Secondoche ha lavorato adidel 2003 come parte del gruppo di cervelli originario, c’è un oceano di potenziale per undi3, dopo che i due film hanno incassato quasi 2 miliardi di dollari al botteghino globale. “Dove altro non siamo andati nell’oceano? L’oceano è un posto grande“, ha dettoa Bloomberg.