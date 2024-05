Perquisizione pusher arrestato La sorpresa in cantina | due fucili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Due dosi di coca in tasca durante un controllo per strada, scatta ladomiciliare: e in un appartamento di Melzo i carabinieri smantellano un minimarket della droga. Al termine dell’operazione è finito in manette un albanese di 29 anni, disoccupato, senza fissa dimora e domiciliato in città, in un alloggio nella zona di via Martiri della Liberazione: in casa aveva cocaina, marijuana, materiale e arnesi da taglio, denaro contante. L’uomo è stato condotto in camera di sicurezza a Pioltello e poi trasferito a Milano per processo con rito direttissimo. Al termine di quest’ultimo l’arresto è stato convalidato, per l’si sono aperte, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, le porte del carcere.