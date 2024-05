Perché un rapporto sui cerotti non dimostra che siano cancerogeni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dal mese di aprile, su Facebook circolano numerosi post allarmistici riguardanti la presenza di PFAS nei, sostanze chimiche potenzialmente tossiche. La narrazione è scaturita da un’indagine condotta dal blog americano Mamavation, che ha inviato a un laboratorio 40 tipi dicommercializzati da 18 aziende diverse per analizzare la presenza di PFAS, concentrandosi principalmente sui livelli di fluoro organico. Tuttavia, i risultati dei test analitici non sono sufficienti a confermare che tali prodottio contengano sostanze chimiche che causano il cancro. Per chi ha fretta: Da aprile è in corso una campagna sulla presuntacità deia causa della presenza di PFAS. Le analisi sono state riportate dal blog Mamavation.