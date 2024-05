Perché Sinner deve evitare le smorfie in campo | il consiglio di Guido Monaco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Il mio? Gli consiglierei di non fare lea ogni piccolo problema fisico, come ha fatto Federer sempre in carriera,c'è un'attenzione abbastanza morbosa su questo aspetto che poi dá adito a tante cose, a un'impressione di essere più fragile di quello che si è. Ogni giocatore gestisce il dolore a modo suo, lui ha la capacità di mascherarlo”. Commenta così il telecronistanel consueto appuntamento di TennisMania. Sul match vinto tra l'altoatesino e Gasquet — l'italiano se la vedrà oggi, 31 maggio, nell'appuntamento dell'ora di pranzo contro Kotov — il francese “ha giocato un ottimo primo set, giocando più aggressivo del solito, ma ha dato il tempo ache ha lasciato andare anche dei colpi impressionanti — il suo commento — Il servizio non è stato con percentuali pazzesche, ma ha gestito tutto molto bene.