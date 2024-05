Perché questo articolo non dimostra che la Covid-19 sia una truffa sanitaria

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Continuano a venire riciclati vecchi articoli con argomentazioni trite e ritrite che vorrebberore come la-19 si sarebbe rivelata una influenza stagionale, insomma tutte le campagne restrittive e i vaccini sarebbero parte della «più grande». Le condivisioni Facebook in oggetto hanno come fonte l’di un medico svizzero, il dottor Werner Nussbaumer, candidato del movimento populista HelvEthica Ticino nel 2023. Il medico elvetico è molto apprezzato negli ambienti No vax svizzeri per aver sostenuto che in Europa ci sarebbero stati «20 mila morti per colpa del vaccino», come riportano i colleghi di RSI. Troviamo anche riferimenti ad alcune precedenti “controversie legali” descritte nella stampa locale (per esempio qui e qui).