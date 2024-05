Perché questa foto non mostra i resti dell’elicottero di Raisi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) A seguito della morte del presidente dell’Iran, avvenuta a seguito della caduta del suo elicottero, sono circolate diverse immagini decontestualizzate perre i presuntidel mezzo. Una di questeil resto della coda di un velivolo, ma non è quello utilizzato dae risulta pubblicata nel 2020. Per chi ha fretta L’immagine nonil resto della codadove si trovava a bordo il leader iraniano. Lacircola dal 2020 e riguarda un altro incidente avvenuto all’epoca in Iran. Analisi Ecco un esempio della condivisione dellasu Threads: Il karma a volte Schianto in elicottero, morto il presidente iranianodel 2020 Non risulta possibile che laritragga idi