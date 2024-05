Fonte : fanpage di 31 mag 2024

Il verdetto della giuria di New York non rende di per sé Trump un “criminale condannato” (convicted felon). Al di là del primato storico raggiunto dal punto di vista politico, essere divenuto il primo ex presidente con una condanna penale, al momento poco cambia per Donald Trump dal punto di vista legale.

Perché nonostante la condanna Donald Trump può ancora diventare il nuovo presidente degli Stati Uniti