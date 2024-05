Perché lei nei pantaloni… Isola dei Famosi choc su Vladimir | parole senza precedenti da Corona

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024)dei, scoppia la reazione diLuxuria. Non c’è pace per il reality show che va in onda dall’Honduras. L’edizione di quest’anno è stata sicuramente una delle meno fortunate della storia del programma, soprattutto in termini di ascolti. Visti i risultati, Mediaset ha addirittura deciso di anticipare il giorno in cui andrà in onda l’ultima puntata del reality show. In gara sono rimasti otto naufraghi. Il 5 giugno sapremo quindi chi sarà il vincitore di questa edizione. Il programma ha ricevuto moltissime critiche. A molti non è piaciuto il cast dei naufraghi, altri non hanno apprezzato i due nuovi opinionisti in studio: Sonia Bruganelli e Dario Maltese. ALuxuria è toccato fare da parafulmine. Nonostante i giudizi molto negativi da parte della maggioranza, Luxuria non aveva mai risposto.