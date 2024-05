Perché le stelle della bandiera europea non c’entrano con Israele

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Secondo numerosi post sui social, le 12dell’Unionesarebbero la rappresentazione delle 12 tribù di. A sostenere la teoria in più occasioni è stato anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Tuttavia, secondo quanto riferisce l’Unione, lenoncon. Per chi ha fretta: Secondo le informazioni fornite dalla Commissione Ue, lesono simbolo di unità e solidarietà e armonia tra i popoli d’Europa. In nessuno dei documenti istituzionali si fa menzione a. Secondo i racconti, l’ideatoresi sarebbe ispirato alle 12Medaglia MiracolosaRue du Bac. Sebbene l’autore riporti la sua personale ispirazione, nei documenti ufficiali le 12non vengono collegate alla religione cristiana.