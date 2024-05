Perché la Cina non andrà alla conferenza di pace per l’Ucraina in Svizzera

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 31 maggio 2024) Per settimane il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva sperato di poter coinvolgere lanella riunione negoziale organizzata in, il prossimo mese, con il fine di far valere il discernimento tra aggredito e aggressore. Ma Pechino avrebbe — secondo le informazioni ricevute oggi dReuters in via confidenziale — declinato l’invito. La ragione è proprio nel senso della riunione: le fonti dell’agenzia spiegano che per la Repubblica popolare non ci sono i presupposti per avviare un negoziato senza la presenza russa. Ed è questo il punto della posizione cinese: equilibrismo massimo con tendenza pro-Mosca. Partecipare a quella riunione avrebbe potuto mettere in imbarazzo il principale alleato cinese in questo momento — la Russia che viene sostenuta almeno con tecnologia dual-use nella sua aggressione a Kyiv (si scrive “almeno”inglesi e americani stanno iniziando a far circolare informazioni sulla possibilità che darrivino in Russia anche “lethal arms”).