Perché il Fiore del gattino in Sardegna non esiste e come l’AI viene usata per una truffa online

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Secondo diverse condivisioni Facebook inrebbe una specie denominatadi Arixi.suggerisce il nome la sua caratteristica principale è proprio quella di somigliare al muso di un. In realtà si tratta di una immagine generata con l’Intelligenza artificiale. Per chi ha fretta: Circola una immagine dove si vedono dei fiori somiglianti al muso di undenominatidi Arixi. La specie di fiori in oggetto non. Si tratta infatti di una foto generata con l’Intelligenza artificiale. Analisi Le condivisioni mostrano uno screen con la seguente didascalia:deldi Arixi ()Sboccia una volta ogni 20 anni.Certe volte la natura è proprio sorprendente! Ildi Arixi nonspiegato dai colleghi di Facta in un fact-checking del 20 maggio scorso, nonla specie floreale citata e la foto è stata palesemente generata con l’Intelligenza artificiale: «In botanicail termine «» (o amento) per indicare un’inscenza unisessuale a forma di spiga – continua Facta -, dallo stelo flessibile e dai fiori sessili e privi di petali o con involucri fiorali ridotti, ad impollinazione anemofila, ovvero che avtramite il vento.