Perché il cloud seeding non ha scatenato l’alluvione a Dubai

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’autore di un video virale sui social sostiene che il fenomeno delsia stato negato dall’informazione per poi venire spiegato con dovizia di dettagli – contraddicendosi – in occasione deldiad aprile. Come stanno veramente le cose? Vediamo in questo articolo. Per chi ha fretta: L’autore di un video ampiamente condiviso sui social afferma cheabbia fattoprima deldi aprile 2024.non ha fattoprima del. Sunon c’è stato alcun uragano. Da anni le precipitazioni sugli Emirati sono in aumento e gli esperti ritengono con continueranno a farlo. I media non hanno negato l’esistenza del, né prima né dopodi