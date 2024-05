Perché il 1997 non è stato più caldo del 2023

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Oltre 16 di gradi di temperatura media nelcontro i quasi 15 del. Sono queste le cifre che hanno tratto in inganno numerosi utenti sui social, che condividono post per sostenere che questa differenza dimostrerebbe l’inesistenza del cambiamento climatico. In realtà ilnon èpiùdel, ma cadere in errore è piuttosto semplice a causa di come sono calcolati i dati. Vediamo. Per chi ha fretta: Numerosi post sui social sostengono che ilsiaun anno piùdel. Lo fanno confrontando temperature misurate e calcolate con sistemi diversi. A spiegarlo è l’ente statunitense che ha cambiato sistema di misurazioni. Quindi, ilnon èpiùdel. Analisi Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui e qui altri esempi).