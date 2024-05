Perché i dati Istat non dimostrano un legame tra vaccini e immigrazione

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Secondo alcune condivisioni Facebook icollegherebbero iCovid – definiti «sieri magici» – con la perdita di oltre 280 mila residenti, a fronte di oltre 290 mila immigrati. La narrazione sembra alludere alla teoria del complotto della sostituzione etnica (un esempio può essere il cosiddetto «Piano Kalergi»), fondendola assieme alle narrazioni No vax. Insomma, chi produce questo genere di contenuti sembra puntare a un pubblico di arrabbiati disposti a credere un po’ a tutto, senza prendersi la briga di vedere se taliesistono e se possono davvero essere letti in quel modo. Infatti non risulta niente di tutto questo. Per chi ha fretta: Alcune condivisioni mettono assieme iriguardo il calo di popolazione dal periodo delle prime dosi di vaccino Covid, con quelle contemporanee del Viminale riguardo agli immigrati giunti in Italia.