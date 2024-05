Perché bisogna avere fiducia nella scienza del clima nonostante i Trump e i Milei

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 31 maggio 2024) Di Antonio Scalari Se l’umanità sa che è in atto un cambiamentotico causato dalle attività umane èlalo ha scoperto. Laha avvertito del pericolo che poteva rappresentare, ormai molti decenni fa. La, che dovrebbe informare le politiche e le scelte dei cittadini in molti settori, è essa stessa parte della società. Non è soltanto un complesso di metodi e nozioni, ma è una comunità, a cui la società guarda quando ha bisogno di risposte. Dobbiamo poterci fidare dellae degli scienziati. Se questaviene meno, il rapporto trae società si incrina. Il conflitto può estendersi all’interno degli stessi governi, dal momento che molte delle più importanti agenzie scientifiche (in tutti i paesi: dalla NASA, all’Istituto superiore di sanità) ne fanno parte come enti controllati dalla politica.