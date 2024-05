Per Conte Di Lorenzo è intoccabile ma il capitano è fermo sulla sua posizione Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 31 maggio 2024)al Napoli è ormai questione di tempo. Ora però c’è da muoversi anche sul mercato giocatori. Si cerca il centravanti per sostituire Osimhen e si cerca soprattutto di ricostruire il rapporto di fiducia con ilDi. Diè ancora turbato Gli aggiornamenti del giornalista Sky Francesco Modugno: «Ci sono intese e accordi, tre anni di contratto a 6 milioni più bonus vari. C’è la voglia di cominciare insieme questo progetto insieme, un progetto sostenibile, ma ambizioso. Si investirà quanto ricavato dalle cessioni, una su tutte quella di Victor Osimhen con la sua clausola da 130 milioni di euro. È un momento in cui Osimhen, Calenda e Manna stanno sondando il mercato per capire quali possibilità ci sono. Non sembra esserci il Chelsea, ecco perché il nome di Lukaku in questo momento sembra perdere un po’ di credbilità.