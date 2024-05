Pentimenti minacce e indifferenze in Un posto al sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tutto poteva aspettarsi Rossella, tranne che, proprio ora che si era finalmente decisa a scegliere Nunzio, lui scappasse con Diana. Ma lo avevamo detto: il ragazzo è instabile. Anche per Rossella aveva perso la testa poche settimane dopo il suo amore eterno per Chiara Petrone. Mentre lei, Rossella, è arrivata troppo tardi alla scelta. E chissà se un giorno si pentirà di aver mollato Riccardo sull’altare. Come sembra si stia pentendo Diego di aver convinto Ida a denunciare la maternità del piccolo Tommy, di fronte alleche sta subendo Raffaele da Ferri. E rispetto a questo dramma che sta subendo uno dei personaggi più storici e amati di Upas, Ida invece è totalmente indifferente, preoccupata solo dei suoi interessi. Alla fine, ricordiamo, è lei ad aver venduto il bambino, per due volte: quando è nato a Lara, e poi a Ferri in cambio delle cure per il padre.