Pentathlon i convocati dell’Italia per i Mondiali | solo Roberto Micheli ed Alessandra Frezza alla rassegna iridata

(Di venerdì 31 maggio 2024) Aisenior 2024 dimoderno, in programma a Zhengzhou, in Cina, dal 9 al 16 giugno, in casa Italia saranno al via soltanto(Aeronautica) e(Fiamme Oro), i quali dovrebbero disputare anche la staffetta mista. Assenti i tre azzurri già qualificati alle Olimpiadi, ovvero la bicampionessain carica, Elena, che non difenderà il titolo, la vicecampionessa, Alice Sotero, e Giorgio Malan, oro ai Giochi Europei 2023 come Sotero, ma anche Matteo Cicinelli, in corsa per la qualificazione olimpica attraverso il ranking. Matteo Cicinelli non potrà dunque migliorare il proprio bottino di punti e, di conseguenza il piazzamento nel ranking olimpico: l’azzurro chiude così a quota 128 punti, che attualmente valgono il 14° posto.