Pensione anticipata sempre più difficile

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ottenere lapuò essere inevitabile per abbassare i tempi previsti per l’attività lavorativa, ottenerla non è però semplice. La carriera lavorativa è ormai diventatapiù lunga, anche se inevitabilmente con il trascorrere del tempo si può essere meno efficienti rispetto a quando si è giovani, indipendentemente dal tipo di ruolo che si svolge. È infatti semplicistico pensare che possano essere faticosi solo gli impieghi che richiedono uno sforzo fisico, questo vale altrettanto per i lavori che sono prettamente “mentali”, per questo in entrambi i casi si può arrivare a pensare di voler concludere il prima possibile questa esperienza, così da godere del meritato riposo, se possibile quando si è ancora in salute. Andare inin anticipo a volte è possibile – Foto Cityrumors.