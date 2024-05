Pennelli trucco occhi | i 5 must have + 1 da avere nel beauty

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 31 maggio 2024) C’è chi ne ha di ogni dimensione e tipologia, chi preferisce truccarsi con le dita e chi non sa assolutamente da che parte cominciare a usarli. Di cosa parliamo? Deie in particolare deiper il. Ecco, quindi, una breve guida ai: 5da inserire nel propriocase e un jolly che può esservi utile, una chicca daper un makeup da dieci e lode. Fonte: iStock, idel tuocase Pennelloda sfumatura ampio, per look sfumati e smokey eyes Uno deiper ilpiù utili per realizzare makeup facili e veloci, è senza dubbio il pennello da sfumatura ampio. Morbido, con tante setole lunghe e perfetto per applicare il colore dell’ombretto in maniera soft, su tutta la palpebra.