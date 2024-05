Pellezzano in visita Lello Topo | candidato PD alle elezioni Europee

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 31 maggio 2024) ?????? ? ?????? ????,ore 16.30, presso il Centro Polifunzionale “Giovani +” in via Eroi di Nassirya alla frazione Coperchia di, si terrà il dibattito dal titolo “?’?????? ? ?? ??????????: ?? ???????????? ??? ????? ??????? ??? ?? ????? ????’????”. Una importante occasione di confronto, alla quale sono stati invitati a partecipare i Sindaci e gli Amministratori della Vdell’Irno. L’introduzione sarà affidata a ???????? ???????, segretario provinciale del Partito Democratico di Salerno, cui seguirà un mio intervento, con le conclusioni di ????? ????,PD. Il tema dei fondi europei da destinare al Sud e in particolar modo ai Comuni della Vdell’Irno saranno al centro di un dibattito, nel corso del quale verranno forniti importanti spunti di riflessione sulle opportunità di sviluppo dei nostri territori nell’ambito del più ampio tema delle politiche economiche su scala locale, nazionale ed internazionale e della misura in cui esse possono incidere sulla capacità di spesa da parte delle Amministrazioni su tutti i livelli istituzionali.