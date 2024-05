PEI 2024 il Ministero | non compilare tabelle C e C1 Una corretta interpretazione della legge avrebbe potuto evitare dubbi? INTERVISTA a Evelina Chiocca

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 31 maggio 2024) La fine dell'anno scolastico è il periodo in cui le scuole procedono con la convocazione dei GLO per la verifica finale dei PEI, al fine di verificare l'efficaciaprogettazione definita a inizio anno scolastico e degli interventi attuati durante l'anno per garantire il pieno diritto all'istruzione e all'educazione degli alunni con disabilità (art. 12n. 104/92). La recente nota ministeriale n. 1718 del 28 Maggio, integrativanota n. 1690 del 24 Maggio, ha chiarito che leC e C1 non possono essere compilate poiché manca il Profilo di funzionamento nazionale. L'articolo PEI, il: “nonC e C1”. Una